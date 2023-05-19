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Диомид Григорьевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.02.1875 ст.

Жена: Иустина Елисеевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.02.1875 Чермы крестьянин Диомид Григорьевич Заклинье, Добручинская волость крестьянская дочь Устина Елисеевна по жениху Чермы крестьянин Антон Ефимович по жениху Чермы крест... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1876 ст.

Сын: Василий Диомидович

Мать ребёнка: Иустина Елисеевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.03.1876 Василий Диомидович Чермы отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иустина ?? Заклинье, Добручинская волость крестьянин Иван Алексеевич Чермы крестьянская д... Показать все
Смерть
Неизвестно