Диомид Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1875 ст.
Жена: Иустина Елисеевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.02.1875 Чермы крестьянин Диомид Григорьевич Заклинье, Добручинская волость крестьянская дочь Устина Елисеевна по жениху Чермы крестьянин Антон Ефимович по жениху Чермы крест... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1876 ст.
Сын: Василий Диомидович
Мать ребёнка: Иустина Елисеевна
Афанасьевская церковь 23.03.1876 Василий Диомидович Чермы отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иустина ?? Заклинье, Добручинская волость крестьянин Иван Алексеевич Чермы крестьянская д... Показать все
Смерть
Неизвестно