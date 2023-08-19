Коптева Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1986
Бракосочетание
05.08.2005
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.2007
Сын: Коптев Всеволод Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.01.2013
Дочь: Коптева Мирослава Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Развод
14.12.2017
Муж: не указан