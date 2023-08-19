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Коптева Светлана Ивановна

Место рождения

Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1986

Отец: Моисеев Иван Николаевич

Мать: Моисеева Валентина Викторовна

Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.08.2005

Муж: Коптев Сергей Иванович

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.2007

Сын: Коптев Всеволод Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.01.2013

Дочь: Коптева Мирослава Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Развод
14.12.2017

Муж: не указан

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