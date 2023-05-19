Полунина (Зотова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (Зотова) Анна Ивановна

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Место рождения

Маклаково, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.11.1887

Дата смерти

Около ?.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1887

Отец: Зотов Иван Петров

Мать: Зотова Екатерина Архипова

Маклаково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
03.11.1887
Маклаково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Священник Александр Добродеев с псаломщиками Феодором Парнассовым и Василием Быстровым | Godparents:Села Маклакова псаломщик Феодор Егоров Парнассов, Ольга Димитриева жена Скопинского мещанина Алексан... Показать все
Бракосочетание
23.02.1907

Муж: Полунин Василий Иванович

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Архангельской церкви Архангельской слободы города Пронск Рязанской губернии
Рождение ребёнка
?.12.1907

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Полунин Василий Иванович

Маклаково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.09.1914

Сын: Полунин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Полунин Василий Иванович

Маклаково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: Города Раненбурга Зареченской слободы крестьянин Алексей Николаев Пятых и с.Казинки крестьянка Марья Феодорова Филатова
Рождение ребёнка
Между 30.12.1917 и 08.01.1918

Дочь: Полунина Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Полунин Василий Иванович

Маклаково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
1918
улица Ленина, 38, Skopin, Ryazan Oblast, Russia, 390546
Смерть
Около ?.11.1978