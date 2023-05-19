Полунина (Зотова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.11.1887
Дата смертиОколо ?.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1887
Отец: Зотов Иван Петров
Крещение
03.11.1887
Священник Александр Добродеев с псаломщиками Феодором Парнассовым и Василием Быстровым | Godparents:Села Маклакова псаломщик Феодор Егоров Парнассов, Ольга Димитриева жена Скопинского мещанина Алексан... Показать все
Бракосочетание
23.02.1907
Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Архангельской церкви Архангельской слободы города Пронск Рязанской губернии
Рождение ребёнка
?.12.1907
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Полунин Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1914
Сын: Полунин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Полунин Василий Иванович
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: Города Раненбурга Зареченской слободы крестьянин Алексей Николаев Пятых и с.Казинки крестьянка Марья Феодорова Филатова
Рождение ребёнка
Между 30.12.1917 и 08.01.1918
Дочь: Полунина Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Полунин Василий Иванович
Место жительства
1918
улица Ленина, 38, Skopin, Ryazan Oblast, Russia, 390546
Смерть
Около ?.11.1978