Богданова (Борисова) Мария Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Борисова) Мария Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Борисов Анатолий Дмитриевич

Мать: Борисова Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2000
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