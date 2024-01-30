Богданова (Борисова) Мария Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2000