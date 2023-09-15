Колобков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолобков Александр Николаевич

Колобков Александр Николаевич

Место рождения

Арефино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Арефино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.01.1909

Сын: Колобков Иван Александрович

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Арефино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.07.1911

Дочь: Колобкова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Арефино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: Колобкова Вера Александровна

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Арефино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.04.1916

Сын: Колобков Николай Александрович

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Арефино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.03.1918

Сын: Колобков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Арефино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close