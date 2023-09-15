Колобков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1909
Сын: Колобков Иван Александрович
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Рождение ребёнка
30.07.1911
Дочь: Колобкова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: Колобкова Вера Александровна
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Рождение ребёнка
24.04.1916
Сын: Колобков Николай Александрович
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Рождение ребёнка
08.03.1918
Сын: Колобков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно