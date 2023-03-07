Сырчина Епистимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина Епистимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Варвара Агафонова

Отец ребёнка: Сырчин Агафоник Кондратьев

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Сырчин Семен Агафонов

Отец ребёнка: Сырчин Агафоник Кондратьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Гликерия (Лукерья) Агафонова

Отец ребёнка: Сырчин Агафоник Кондратьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Агафоник Кондратьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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