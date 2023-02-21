Покровский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти25.12.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Покровский Аркадий Николаевич
Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Покровский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Покровский Борис Николаевич
Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна
Рождение ребёнка
27.08.1891 ст.
Сын: Покровский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1918
от воспаления лёгких