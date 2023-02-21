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Покровский Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

25.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Покровский Аркадий Николаевич

Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Покровский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Покровский Борис Николаевич

Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1891 ст.

Сын: Покровский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покровская Рахиль Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
25.12.1918
Вологда, город Вологда, Вологодская область
от воспаления лёгких
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