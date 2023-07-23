Галков Константин Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1961
Отец: Галков Анатолий Иванович
Мать: Дюкова Майя Алексеевна
Рождение ребёнка
31.01.1985
Сын: Галков Максим Константинович
Мать ребёнка: Казакова Ирина Николаевна
Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкова Татьяна
Мать ребёнка: Казакова Ирина Николаевна