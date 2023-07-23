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Галков Константин Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1961

Отец: Галков Анатолий Иванович

Мать: Дюкова Майя Алексеевна

Рождение ребёнка
31.01.1985

Сын: Галков Максим Константинович

Мать ребёнка: Казакова Ирина Николаевна

Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкова Татьяна

Мать ребёнка: Казакова Ирина Николаевна

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