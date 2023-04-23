Макарова (Казанцева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Казанцева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Макарова Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Макаров Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Макаров Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демакова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Макаров Анатолий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Анатолий Константинович

Смерть
Неизвестно