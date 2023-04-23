Макарова (Казанцева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Макарова Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Макаров Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Макаров Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демакова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Макаров Анатолий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно