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Шеметов Николай

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Место рождения

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

09.03.1887

Дата смерти

16.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1887

Отец: Шеметов Алексей

Мать: Петрова Евфимия

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
27.10.1906

Сын: Шеметов Михаил

Мать ребёнка: Шеметов Федосья

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
08.08.1908

Дочь: Шеметова Васса

Мать ребёнка: Шеметов Федосья

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
21.09.1924

Дочь: Шевкунова Вера

Мать ребёнка: Шеметова Наталья

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
17.07.1930

Сын: Шеметов Петр

Мать ребёнка: Шеметов Федосья

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметов Федосья

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шеметова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Наталья

Смерть
16.05.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: расстрелян НКВД | ВМН по решению заседания особой тройки УНКВД. Приговор приведён в исполнение в 17:00
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