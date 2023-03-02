Шеметов Николай
Место рожденияПосёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения09.03.1887
Дата смерти16.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1887
Отец: Шеметов Алексей
Мать: Петрова Евфимия
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
27.10.1906
Сын: Шеметов Михаил
Мать ребёнка: Шеметов Федосья
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
08.08.1908
Дочь: Шеметова Васса
Мать ребёнка: Шеметов Федосья
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
21.09.1924
Дочь: Шевкунова Вера
Мать ребёнка: Шеметова Наталья
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
17.07.1930
Сын: Шеметов Петр
Мать ребёнка: Шеметов Федосья
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметов Федосья
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шеметова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Наталья
Смерть
16.05.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: расстрелян НКВД | ВМН по решению заседания особой тройки УНКВД. Приговор приведён в исполнение в 17:00