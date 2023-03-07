Рожков Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Пётр Иванович

Рожков Пётр Иванович

avatar

Место рождения

Холохольня, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.10.1895

Дата смерти

03.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895

Отец: Рожков Иван

Мать: Рожкова Акулина Степановна

Холохольня, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1926

Сын: Рожков Пётр Петрович

Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
07.04.1937

Сын: Рожков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Рожков Олег Петрович

Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
15.09.1942

Сын: Рожков Валерий Петрович

Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна

СССР, РСФСР
Рождение ребёнка
07.01.1945

Дочь: Тихонова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
08.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия Петровна

Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза Петровна

Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожков Александр Петрович

Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожков Евгений Петрович

Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова Светлана Петровна

Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна

Смерть
03.06.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close