Рожков Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1895
Дата смерти03.06.1973
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895
Отец: Рожков Иван
Рождение ребёнка
07.01.1926
Сын: Рожков Пётр Петрович
Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
07.04.1937
Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рожков Олег Петрович
Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
15.09.1942
Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна
СССР, РСФСР
Рождение ребёнка
07.01.1945
Дочь: Тихонова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
08.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия Петровна
Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза Петровна
Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рожков Александр Петрович
Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова Светлана Петровна
Мать ребёнка: Рожкова Надежда Михайловна
Смерть
03.06.1973