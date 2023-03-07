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Карнакова Анисья Алексеевна

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Место рождения

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1883

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.08.1914

Сын: Карнаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Карнаков Василий Григорьевич

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1914

Муж: Карнаков Василий Григорьевич

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.12.1920

Сын: Карнаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Карнаков Василий Григорьевич

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1922
Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
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