Карнакова Анисья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1914
Сын: Карнаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Карнаков Василий Григорьевич
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
11.12.1920
Сын: Карнаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Карнаков Василий Григорьевич
Смерть
1922