Сорока (Завьялова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорока (Завьялова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1952

Дата смерти

17.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1952

Отец: Завьялов Николай Иванович

Мать: Завьялова Клавдия Филипповна

Рождение ребёнка
16.05.1976

Дочь: Викулова Оксана Владиславовна

Отец ребёнка: Сорока Владислав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорока Владислав Владимирович

Смерть
17.06.2013
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