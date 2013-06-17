Сорока (Завьялова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1952
Дата смерти17.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1952
Рождение ребёнка
16.05.1976
Дочь: Викулова Оксана Владиславовна
Отец ребёнка: Сорока Владислав Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорока Владислав Владимирович
Смерть
17.06.2013