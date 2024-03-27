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Имангул Туктагулов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Туктагул Мухаметов

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1823

Сын: Исламкул Имангулов

Мать ребёнка: Гумизар

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1827

Сын: Исмагил Имангулов

Мать ребёнка: Гумизар

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1832

Сын: Исхак Имангулов

Мать ребёнка: Гумизар

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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