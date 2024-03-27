Имангул Туктагулов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Туктагул Мухаметов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1823
Сын: Исламкул Имангулов
Мать ребёнка: Гумизар
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1827
Сын: Исмагил Имангулов
Мать ребёнка: Гумизар
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1832
Сын: Исхак Имангулов
Мать ребёнка: Гумизар
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно