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Александрович Гаврила Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Александрович Янка (Иван)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Александрович Алеся Гавриилова

Мать ребёнка: Агафья

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Александрович Терентий Гавриилов

Мать ребёнка: Агафья

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Александрович Игнат Гавриилов

Мать ребёнка: Агафья

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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