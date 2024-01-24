Александрович Гаврила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Александрович Янка (Иван)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Александрович Алеся Гавриилова
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Александрович Терентий Гавриилов
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Александрович Игнат Гавриилов
Мать ребёнка: Агафья
Смерть
Неизвестно