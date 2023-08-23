Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.159

Сын: Борисов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1959

Сын: Борисов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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