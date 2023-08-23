Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.159
Сын: Борисов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1959
Сын: Борисов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно