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Шакиров Таир Каримович

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Место рождения

г. Челябинск

Дата рождения

27.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2008

Отец: Шакиров Карим Барыевич

Мать: Шакирова Надежда Михайловна

г. Челябинск
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