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Шакиров Таир Каримович
Шакиров Таир Каримович
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Место рождения
г. Челябинск
Дата рождения
27.02.2008
Пол
Мужской
Отец
Шакиров Карим Барыевич
1954 г.р.
Мать
Шакирова (Папковская) Надежда Михайловна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2008
Отец:
Шакиров Карим Барыевич
Мать:
Шакирова Надежда Михайловна
г. Челябинск
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