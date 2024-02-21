Двойнишникова (Малышева) Мария Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1978
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Малышев Галактион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойнишников Александр Иванович
Отец ребёнка: Двойнишников Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1928
Сын: Двойнишников Николай Иванович
Отец ребёнка: Двойнишников Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Двойнишников Илья Иванович
Отец ребёнка: Двойнишников Иван Ефимович
Смерть
1978