Двойнишникова (Малышева) Мария Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова (Малышева) Мария Галактионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Малышев Галактион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнишников Александр Иванович

Отец ребёнка: Двойнишников Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойнишников Иван Ефимович

Рождение ребёнка
15.12.1928

Сын: Двойнишников Николай Иванович

Отец ребёнка: Двойнишников Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Двойнишников Илья Иванович

Отец ребёнка: Двойнишников Иван Ефимович

Смерть
1978

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