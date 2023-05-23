Приз (Мягкая) Стефанида Самуилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приз (Мягкая) Стефанида Самуилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мягкий Самуил Михайлов

Мать: Мягкая Гликерия Васильева

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Квасник Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Приз Григорий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приз Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Приз Григорий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Приз Григорий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приз Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Приз Григорий Андреев

Смерть
Неизвестно