Приз (Мягкая) Стефанида Самуилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мягкий Самуил Михайлов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Квасник Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Приз Григорий Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Приз Григорий Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Приз Григорий Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Приз Григорий Андреев
Смерть
Неизвестно