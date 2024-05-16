Куликов Парфений Михайлович
Место рождения
Дата рождения31.01.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1852
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Михаил Парфениевич
Мать ребёнка: Куликова (Молодцова) Фёкла Андреевна
Бракосочетание
25.04.1873
Поручители по жениху - Степан Семёнович Сеничев и Василий Иванович Кулезнёв.
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Куликова (Молодцова) Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лапцова (Куликова) Евдокия Парфениевна
Мать ребёнка: Куликова (Молодцова) Фёкла Андреевна
Смерть
Неизвестно