Куликов Парфений Михайлович 31.01.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликов Парфений Михайлович

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.01.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1852

Отец: не указан

Мать: Куликова Елизавета Михайловна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Михаил Парфениевич

Мать ребёнка: Куликова (Молодцова) Фёкла Андреевна

Бракосочетание
25.04.1873

Жена: Куликова (Молодцова) Фёкла Андреевна

Поручители по жениху - Степан Семёнович Сеничев и Василий Иванович Кулезнёв.
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Куликов Осип Парфениевич

Мать ребёнка: Куликова (Молодцова) Фёкла Андреевна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лапцова (Куликова) Евдокия Парфениевна

Мать ребёнка: Куликова (Молодцова) Фёкла Андреевна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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