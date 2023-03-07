Жиряев Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти24.12.1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1823 по 1832
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1832 по 1839
Место жительства
С 1839 по 1842
г. Тарту, Эстония
Место жительства
С 1846 по 1856
г. Тарту, Эстония
Смерть
24.12.1856