Жиряев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиряев Александр Степанович

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Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

24.12.1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1823 по 1832
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1832 по 1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1839 по 1842
г. Тарту, Эстония
Место жительства
С 1846 по 1856
г. Тарту, Эстония
Смерть
24.12.1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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