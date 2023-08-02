Тулатова (Туганова) Дудуна Измаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Туганова) Дудуна Измаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1920 г.р.
1923 г.р.
1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1920

Сын: Тулатов Рашид

Отец ребёнка: Тулатов Хаджи-Омар

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тулатов Асланбек

Отец ребёнка: Тулатов Хаджи-Омар

Рождение ребёнка
1925

Сын: Тулатов Касполат (Коста)

Отец ребёнка: Тулатов Хаджи-Омар

Рождение ребёнка
22.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Хаджи-Омар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Хаджи-Омар

Смерть
Неизвестно
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