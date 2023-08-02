Тулатова (Туганова) Дудуна Измаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1920
Сын: Тулатов Рашид
Отец ребёнка: Тулатов Хаджи-Омар
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тулатов Асланбек
Отец ребёнка: Тулатов Хаджи-Омар
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Тулатов Хаджи-Омар
Рождение ребёнка
22.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Хаджи-Омар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулатов Хаджи-Омар
Смерть
Неизвестно