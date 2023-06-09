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Платонов Михаил Арсениев

Место рождения

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
23.01.1905 ст.

Жена: Платонова Параскева Иванова

Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости деревни Фомицына крестьянский сынъ Михаилъ Арсенiевъ Платоновъ, первымъ бракомъ. 18 лет. Судайской волости деревни Льгова крес... Показать все
Поручитель
24.01.1907 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Михаилъ Арсенiевъ Платоновъ (д. Фомицына) Поручитель по жениху 24 января 1907 д Льгова у Михаил Иванов Ананьев и Пелагея Алексеева (д.Ильинског... Показать все