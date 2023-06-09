Платонов Михаил Арсениев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1905 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости деревни Фомицына крестьянский сынъ Михаилъ Арсенiевъ Платоновъ, первымъ бракомъ. 18 лет. Судайской волости деревни Льгова крес... Показать все
Поручитель
24.01.1907 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Михаилъ Арсенiевъ Платоновъ (д. Фомицына) Поручитель по жениху 24 января 1907 д Льгова у Михаил Иванов Ананьев и Пелагея Алексеева (д.Ильинског... Показать все