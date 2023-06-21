Бобыкина Матрона Федуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобыкина Матрона Федуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1892

Дочь: Макарова Афанасия Яковлевна

Отец ребёнка: Бобыкин Яков Степанович

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобыкин Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Бобыкин Яков Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобыкин Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Бобыкин Яков Степанович

Смерть
Неизвестно