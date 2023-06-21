Бобыкина Матрона Федуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1892
Дочь: Макарова Афанасия Яковлевна
Отец ребёнка: Бобыкин Яков Степанович
Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бобыкин Яков Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бобыкин Яков Степанович
Смерть
Неизвестно