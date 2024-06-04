Карманов Герасим Никифорович
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Карманов Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Карманов Афанасий Герасимович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Карманов Ефим Герасимович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Карманова Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Карманова Парасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Карманова Степанида Никифоровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Карманов Иван Герасимович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Карманов Осип Герасимович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Карманов Анисим Никифорович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно