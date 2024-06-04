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Карманов Герасим Никифорович

Место рождения

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Карманов Никифор

Мать: не указана

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Карманов Афанасий Герасимович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1736

Сын: Карманов Ефим Герасимович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Карманова Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Карманова Парасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Карманова Степанида Никифоровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Карманов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Карманов Осип Герасимович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Карманов Анисим Никифорович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно

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