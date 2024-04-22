Окуловская (Безгодова) Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окуловская (Безгодова) Татьяна Федорова

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

12.01.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
29.01.1924

Муж: Акуловский Матвей Васильев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). Р-2532.3.654 ЗАГС Шатрово браки 1924 Лл. 13 - 13 об. Б23. 29.01.1924 Жених Окуловский Матвей Васильевич 19 лет 11.09.1905г.р. холост Проживает с.Ожогина Шатровского района Тюменског... Показать все
Смерть
Неизвестно
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