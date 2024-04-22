Окуловская (Безгодова) Татьяна Федорова
Место рождения
Дата рождения12.01.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1902
Бракосочетание
29.01.1924
ГАКО (Курган). Р-2532.3.654 ЗАГС Шатрово браки 1924 Лл. 13 - 13 об. Б23. 29.01.1924 Жених Окуловский Матвей Васильевич 19 лет 11.09.1905г.р. холост Проживает с.Ожогина Шатровского района Тюменског... Показать все
Смерть
Неизвестно