Калужинов Семен Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Калужинов Дементий Федорович
Мать: Калужинова Лукерья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Калужинова Екатерина Ефремовна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Калужинова Екатерина Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1844