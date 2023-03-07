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Калужинов Семен Дементьевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Калужинов Дементий Федорович

Мать: Калужинова Лукерья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Калужинова Екатерина Ефремовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Калужинова Екатерина Ефремовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Екатерина Ефремовна

Смерть
1844
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