Мухлынин Фрол Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухлынин Фрол Тихонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Мухлынин Тихон Петров

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лапугинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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