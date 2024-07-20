Санников Сергей Иудович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Санников Иуда
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак
Бракосочетание
22.01.1874
Жена: Елизавета Даниловна
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874)
Смерть
Неизвестно