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Санников Сергей Иудович

Место рождения

Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Санников Иуда

Мать: не указана

Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак
Бракосочетание
22.01.1874

Жена: Елизавета Даниловна

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874)
Смерть
Неизвестно

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