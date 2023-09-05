Выйкин Николай Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выйкин Николай Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1970

Отец: Выйкин Анатолий

Мать: Выйкина Олимпиада Федоровна

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