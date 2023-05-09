Алабужева Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алабужев Николай
Мать: Алабужева Валентина
Рождение ребёнка
03.05.2006
Сын: Колесников Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Колесников Алексей
Рождение ребёнка
02.01.2011
Дочь: Колесникова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Колесников Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Алексей