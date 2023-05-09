Алабужева Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алабужева Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алабужев Николай

Мать: Алабужева Валентина

Рождение ребёнка
03.05.2006

Сын: Колесников Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Колесников Алексей

Рождение ребёнка
02.01.2011

Дочь: Колесникова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Колесников Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Алексей