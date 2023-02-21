Юсупов Хазивали Рязапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Хазивали Рязапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1915

Дата смерти

10.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1940

Сын: Юсупов Наиль Хазивалиевич

Мать ребёнка: Юсупова Салима Байрамгулова

Рождение ребёнка
10.09.1946

Дочь: Юсупова Зульфия Хазивалиевна

Мать ребёнка: Юсупова Салима Байрамгулова

Рождение ребёнка
13.09.1948

Сын: Юсупов Зяки Хазивалиевич

Мать ребёнка: Юсупова Салима Байрамгулова

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Юсупов Минивасиль Хазивалиевия

Мать ребёнка: Юсупова Салима Байрамгулова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупова Райда Хазивалиевна

Мать ребёнка: Юсупова Салима Байрамгулова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Минивали Хазивалиевич

Мать ребёнка: Юсупова Салима Байрамгулова

Смерть
10.12.1976
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