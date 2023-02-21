Юсупов Хазивали Рязапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1915
Дата смерти10.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1940
Сын: Юсупов Наиль Хазивалиевич
Мать ребёнка: Юсупова Салима Байрамгулова
Рождение ребёнка
10.09.1946
Дочь: Юсупова Зульфия Хазивалиевна
Мать ребёнка: Юсупова Салима Байрамгулова
Рождение ребёнка
13.09.1948
Мать ребёнка: Юсупова Салима Байрамгулова
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Юсупов Минивасиль Хазивалиевия
Мать ребёнка: Юсупова Салима Байрамгулова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупова Райда Хазивалиевна
Мать ребёнка: Юсупова Салима Байрамгулова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупов Минивали Хазивалиевич
Мать ребёнка: Юсупова Салима Байрамгулова
Смерть
10.12.1976