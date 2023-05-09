Киреева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1912 ст.

Сын: Киреев Евгений Петрович

Отец ребёнка: Киреев Петр Романович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1916 ст.

Сын: Киреев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Киреев Петр Романович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1919

Сын: Киреев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Киреев Петр Романович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно