Киреева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1912 ст.
Отец ребёнка: Киреев Петр Романович
Рождение ребёнка
12.11.1916 ст.
Отец ребёнка: Киреев Петр Романович
Рождение ребёнка
18.10.1919
Отец ребёнка: Киреев Петр Романович
Смерть
Неизвестно