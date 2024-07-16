(Жабина) Елена Семеновна
женский, родилась 13.07.1910 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 16.12.1910 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецЖабин Семен Михайлович20.07.1868 ст. г.р.
МатьЖабина (Лапшина) Агафья Васильевна1871 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
13.07.1910 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.12.1910 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/61