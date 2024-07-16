(Жабина) Елена Семеновна 13.07.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Жабина) Елена Семеновна

Автор
АВ
Веприков А.

женский, родилась 13.07.1910 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 16.12.1910 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Жабин Семен Михайлович20.07.1868 ст. г.р.
Мать
Жабина (Лапшина) Агафья Васильевна1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1910 ст.

Отец: Жабин Семен Михайлович

Мать: Жабина (Лапшина) Агафья Васильевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/61

Смерть
16.12.1910 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/102

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