Исмаилова Барят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмаилова Барят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Идрис Магомедович

Отец ребёнка: Исмаилов Магомед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Бунян Магомедович

Отец ребёнка: Исмаилов Магомед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Вахита Магомедович

Отец ребёнка: Исмаилов Магомед

Смерть
Неизвестно