Исмаилова Барят
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Идрис Магомедович
Отец ребёнка: Исмаилов Магомед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Бунян Магомедович
Отец ребёнка: Исмаилов Магомед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Вахита Магомедович
Отец ребёнка: Исмаилов Магомед
Смерть
Неизвестно