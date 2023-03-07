Гладкий Всеволод
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладкий Назар Всеволодович
Мать ребёнка: Гладкая Авдотья
У Назара было 8 детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладкий Артемий Всеволодович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладкая Авдотья
Смерть
Неизвестно