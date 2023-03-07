Гладкий Всеволод — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкий Всеволод

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Место рождения

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладкий Назар Всеволодович

Мать ребёнка: Гладкая Авдотья

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
У Назара было 8 детей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладкий Артемий Всеволодович

Мать ребёнка: не указана

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкая Авдотья

Смерть
Неизвестно
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