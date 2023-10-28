Минигулова Рашида Абдрахимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинигулова Рашида Абдрахимовна

Минигулова Рашида Абдрахимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937

Отец: Альмухаметов Абдрахим Абдуллаевич

Мать: Альмухаметова Хылыубика Хуснутдиновна

Рождение ребёнка
01.10.1953

Сын: Минигулов Миниахмет Минигулович

Отец ребёнка: Минигулов Минигул Саитгареевич

Рождение ребёнка
14.05.1956

Дочь: Булатова Франгиза Минигуловна

Отец ребёнка: Минигулов Минигул Саитгареевич

Рождение ребёнка
05.08.1961

Дочь: Аглиуллина Зиля Минигуловна

Отец ребёнка: Минигулов Минигул Саитгареевич

Рождение ребёнка
08.05.1963

Дочь: Латыпова Рамзия Минигуловна

Отец ребёнка: Минигулов Минигул Саитгареевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минигулов Минигул Саитгареевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close