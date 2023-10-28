Минигулова Рашида Абдрахимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937
Рождение ребёнка
01.10.1953
Сын: Минигулов Миниахмет Минигулович
Отец ребёнка: Минигулов Минигул Саитгареевич
Рождение ребёнка
14.05.1956
Дочь: Булатова Франгиза Минигуловна
Отец ребёнка: Минигулов Минигул Саитгареевич
Рождение ребёнка
05.08.1961
Дочь: Аглиуллина Зиля Минигуловна
Отец ребёнка: Минигулов Минигул Саитгареевич
Рождение ребёнка
08.05.1963
Дочь: Латыпова Рамзия Минигуловна
Отец ребёнка: Минигулов Минигул Саитгареевич
Бракосочетание
Неизвестно