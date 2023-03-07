Катаев Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Катаев Василий Петров
Мать: Катаева Анна Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Федосья Васильева
Мать ребёнка: Катаева Елизавета Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762