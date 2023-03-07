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Катаев Василий Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Катаев Василий Петров

Мать: Катаева Анна Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Федосья Васильева

Мать ребёнка: Катаева Елизавета Семенова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Елизавета Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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