Белоусов Степан (Стефан) Иванович
Место рождения
Дата рождения18.05.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1894 ст.
Крещение
18.05.1894 ст.
Восприемники (крестные): Сыропятской волости села Густаховского крестьянин Илларион Ильин Белоусов села Любина солдатская жена Марфа Иродионова Ковалева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Елизавета Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Николай Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно