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Белоусов Степан (Стефан) Иванович

Место рождения

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

18.05.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1894 ст.

Отец: Белоусов Иван Родионович

Мать: Белоусова Василисса Михайловна

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Крещение
18.05.1894 ст.
Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Восприемники (крестные): Сыропятской волости села Густаховского крестьянин Илларион Ильин Белоусов села Любина солдатская жена Марфа Иродионова Ковалева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно