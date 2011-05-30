Приймоченко (Потанина) Людмила Алексеевна
Место рожденияСовхоз Береговой Максимо-Горьковского района Павлодарской области Казахской ССР
Дата рождения13.07.1940
Дата смерти30.05.2011
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1940
Отец: Потанин Алексей Иванович
Мать: не указана
Совхоз Береговой Максимо-Горьковского района Павлодарской области Казахской ССР
Смерть
30.05.2011
город Павлодар Республики Казахстан