Приймоченко (Потанина) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приймоченко (Потанина) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Совхоз Береговой Максимо-Горьковского района Павлодарской области Казахской ССР

Дата рождения

13.07.1940

Дата смерти

30.05.2011

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1940

Отец: Потанин Алексей Иванович

Мать: не указана

Совхоз Береговой Максимо-Горьковского района Павлодарской области Казахской ССР
Смерть
30.05.2011
город Павлодар Республики Казахстан
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