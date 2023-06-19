Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Щербакова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Новоселки, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев? Егор Иванович ?

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно