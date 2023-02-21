Орлова (Короваева) Дарья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Орлов Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Васса Матвеевна
Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно