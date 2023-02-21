Орлова (Короваева) Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Короваева) Дарья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Орлов Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Орлов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Орлов Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Васса Матвеевна

Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Орлов Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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