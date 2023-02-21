Полин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1931
Рождение ребёнка
09.11.1959
Рождение ребёнка
24.08.1961
Рождение ребёнка
14.07.1963
Мать ребёнка: Полина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.08.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно