Полин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолин Алексей Иванович

Полин Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1931

Отец: Полин (polin) Иван Yakovlevich)

Мать: Полина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
09.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
14.07.1963

Сын: Полин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Полина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close