Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1964
Сын: Рябов Вячеслав
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан