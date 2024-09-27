Севрюкова (Беляева) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севрюкова (Беляева) Пелагея Яковлевна

Место рождения

Быковка

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Беляев Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севрюков Герасим Егорович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Севрюкова Ефросинья Герасимовна

Отец ребёнка: Севрюков Герасим Егорович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Севрюков Тимон Герасимович

Отец ребёнка: Севрюков Герасим Егорович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Севрюков Осип Герасимович

Отец ребёнка: Севрюков Герасим Егорович

Смерть
Неизвестно

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