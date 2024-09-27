Севрюкова (Беляева) Пелагея Яковлевна
Место рожденияБыковка
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Беляев Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Севрюкова Ефросинья Герасимовна
Отец ребёнка: Севрюков Герасим Егорович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Севрюков Тимон Герасимович
Отец ребёнка: Севрюков Герасим Егорович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Севрюков Осип Герасимович
Отец ребёнка: Севрюков Герасим Егорович
Смерть
Неизвестно