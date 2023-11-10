Попов Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Попов Алексей Ефимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Устинья Савельевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Устинья Савельевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Попов Лаврентий Степанович
Мать ребёнка: Устинья Савельевна
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Попова Параскева Степановна
Мать ребёнка: Устинья Савельевна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Устинья Савельевна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Устинья Савельевна
Смерть
Неизвестно
Малоархангельское, Пестравский муниципальный район, Самарская область