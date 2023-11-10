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Попов Степан Алексеевич

Место рождения

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Попов Алексей Ефимович

Мать: ?

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Попов Василий Степанович

Мать ребёнка: Устинья Савельевна

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Попов Лаврентий Степанович

Мать ребёнка: Устинья Савельевна

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Попова Параскева Степановна

Мать ребёнка: Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Попов Федот Степанович

Мать ребёнка: Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Попов Мефодий Степанович

Мать ребёнка: Устинья Савельевна

Смерть
Неизвестно
Малоархангельское, Пестравский муниципальный район, Самарская область
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