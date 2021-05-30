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Егоров Генадий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1966

Дата смерти

30.05.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

Добавил:

пк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стогова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
02.12.2007

Сын: Стогов Егор Геннадьевич

Мать ребёнка: Стогова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
05.04.2015

Дочь: Стогова София Геннадьевна

Мать ребёнка: Стогова Елена Анатольевна

Смерть
30.05.2021

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