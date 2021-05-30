Егоров Генадий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1966
Дата смерти30.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.2007
Мать ребёнка: Стогова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
05.04.2015
Дочь: Стогова София Геннадьевна
Мать ребёнка: Стогова Елена Анатольевна
Смерть
30.05.2021