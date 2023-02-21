Чередов Яков Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Чередов Евдоким Яковлев
Мать: Чередова Ирина Михеевна
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Камида Яковлевна
Мать ребёнка: Чередова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Чередова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Нинила Яковлевна
Мать ребёнка: Чередова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно