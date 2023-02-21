Чередов Яков Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Яков Евдокимович

Чередов Яков Евдокимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Чередов Евдоким Яковлев

Мать: Чередова Ирина Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Камида Яковлевна

Мать ребёнка: Чередова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Чередова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Нинила Яковлевна

Мать ребёнка: Чередова Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close