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Яна Ларион Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1728

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

После 1707 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1728

Отец: Яна Яков Ермилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1751

Дочь: Праскева Ларионовна

Мать ребёнка: Яна Марина Петровна

Рождение ребёнка
После 01.01.1756

Сын: Яна Гурей Ларионович

Мать ребёнка: Яна Марина Петровна

Рождение ребёнка
После 01.01.1762

Сын: Яна Артемий Ларионович

Мать ребёнка: Яна Марина Петровна

Смерть
1800
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