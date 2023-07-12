Моисеев Федор Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Федор Кондратьевич

Место рождения

деревня Комаровка, Куйбышевский район, Республика Татарстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Комаровка, Куйбышевский район, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
22.09.1917

Сын: Моисеев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Моисеева Дарья Филипповна

деревня Комаровка Куйбышевского района
Смерть
Неизвестно
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