Моисеев Федор Кондратьевич
Место рождениядеревня Комаровка, Куйбышевский район, Республика Татарстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Комаровка, Куйбышевский район, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
22.09.1917
Мать ребёнка: Моисеева Дарья Филипповна
деревня Комаровка Куйбышевского района
Смерть
Неизвестно